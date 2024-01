Evakuierung in Neuss Oberleitungs-Schaden sorgte für Pannen-Fahrt

Es war bereits als Verdacht geäußert worden, nun ist Gewissheit. Ein Schaden an einer Oberleitung hat am Dienstag dafür gesorgt, dass rund Kostenpflichtiger Inhalt 300 Passagiere eines RE4 auf freier Strecke liegen blieben und circa dreieinhalb Stunden ausharren mussten. Das Ergebnis der Untersuchungen teilte die Deutsche Bahn jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Was den Oberleitungs-Schaden verursacht hat, müsse allerdings noch ermittelt werden.