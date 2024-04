„Raven Parque“ aus Neuss Gitarrenpop mit keltisch-britischen Einflüssen

Bei Betrachtung der Neusser Musikszene, fällt der Name Wolfgang Vankann nicht auf Anhieb. Obwohl „Vanni“, wie er nur genannt wird, doch in so manchem Projekt die Finger im künstlerischen Spiel hat. Als Produzent (Groovetown-Music) meist im Hintergrund ist er doch verantwortlich für jede Menge hochkarätige Veröffentlichungen mit meist durchschlagendem Erfolg. In den „G&G-Tonstudios“ hat er vor 30 Jahren sein Handwerk gelernt und dabei mit so mancher Prominenz zusammengearbeitet und die Charts der damals angesagten Dance-Music-Scene kräftig aufgemischt. Er selbst hat sich Anfang der 1990er Jahre – und reaktiviert im Jahre 2004 – mit der Band „Raven Parque“ einen musikalischen Ausgleich geschaffen, der an Professionalität ebenfalls nichts vermissen lässt. Geprägt von keltisch-britischen Einflüssen spielt sie einen ansprechenden Gitarrenpop, der sich textlich jedoch wohltuend vom Mainstream abhebt. „Die Songs sind immer ein Statement“, sagt Vanni, „meine Texte sollen stets auch etwas aussagen. Ich habe wohl an die 250 Stücke geschrieben, vielleicht 10 davon handeln von der großen Liebe oder dem Herzschmerz“. „Batallions Of Strangers“ von Fischer-Z oder Gary Glitters „Rock’n‘Roll“ hat Raven Parque konzeptionell bearbeitet, die Ergebnisse sind spektakulär.