Expertise aus Neuss gefragt : Neusser bei Fachtagung in Berlin

Neuss/Berlin Der Verein „Raum der Kulturen“ diskutierte über Migrationsfragen.

Der Verein „Raum der Kulturen“ hat sich an einem Fachgespräch im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beteiligt. Pedro Domingo Hernandez Lopéz, zweiter Vorsitzender des Vereins, folgte der Einladung nach Berlin. In der Bundeshauptstadt ging es um den anstehenden Gipfel des Globalen Forums für Migration und Entwicklung (GMFD), der vom 18. bis 22. November in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito ausgerichtet wird. Ein zentrales Thema bei der Fachtagung war die Rolle der Zivilgesellschaft in Fragen der Migrationspolitik.