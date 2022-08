Raub in Neuss : Mann überfällt - vermutlich bewaffnet - Tankstelle in Neuss

Der Mann ist weiterhin auf freiem Fuß. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neuss Zu einem Raubüberfall ist es am Samstagabend gegen 22 Uhr an einer Tankstelle in Neuss gekommen. Die Details der Tat - hier alle Informationen.

Der Mann betrat den Kassenraum der Jet-Tankstelle auf der Gladbacher Straße in Neuss, schrie Überfall, verwies dabei auf eine Schusswaffe in seiner mitgeführten roten Stofftasche und forderte Bargeld und Tabak. Danach floh er unerkannt mit der Beute, teilte die Polizei mit. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Laut Beschreibung des Zeugen sei der Täter etwa 30 Jahre alt, etwa 178 cm groß, schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine FFP2 Maske, eine weiße Kappe und einen schwarzen Kapuzen-Hoodie. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02131-3000 zu melden.

(NGZ)