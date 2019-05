Vorfall in Neuss : Raubüberfall auf Spielhalle in der Innenstadt

Neuss In der Nacht zum Freitag lauerte der Täter einem Angestellten nach Geschäftsschluss auf und entkam mit den Tageseinnahmen. Die Fahndung lief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag eine Spielhalle am Glockhammer in der Neusser Innenstadt überfallen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann einem Angestellten der Spielhalle nach Geschäftsschluss aufgelauert und ihn zur Herausgabe der Tageseinnahmen gezwungen. Dabei bedrohte er das Opfer mit einem Messer. Der Täter packte das Geld in einen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, unter 30 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer graufarbenen Jogginghose und einer grauen Cap. Der Räuber, der nach Zeugenangaben deutsch mit arabischem Akzent sprach, hatte sein Gesicht mit einem Tuch vermummt. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Tat oder Täter unter Tel. 02131 3000.