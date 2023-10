Verbrechen in Neuss Brutaler Raubüberfall auf Ehepaar

Ein Ehepaar aus Neuss ist am Mittwochabend Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klingelte und klopfte es gegen 20.30 Uhr an der Haustür eines an der Martin-Buber-Straße gelegenen Einfamilienhauses. Ein Mann, der angab Essen zu liefern, stand vor der Tür. Eine weitere männliche Person kam hinzu und stieß die Bewohnerin im Flur des Hauses zu Boden. Nachdem man ihre Hände gefesselt hatte, forderten die beiden Männer die Herausgabe von Bargeld.