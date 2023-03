Hauptbahnhof in Neuss Räuber-Bande schlägt doppelt zu

Am Neusser Hauptbahnhof ist es erneut zu Raubdelikten gekommen. Diesmal schlugen die Täter offenbar gleich zweimal zu. Wie die Polizei am Montag mitteilte, raubte eine Gruppe Jugendlicher am vergangenen Samstag zwischen 22.30 und 22.40 Uhr zwei Personen am Hauptbahnhof aus. Zunächst stellten sich die Täter einem 18 Jahre alten Neusser und dessen Freunden in den Weg. Sie hinderten ihre Opfer am Weitergehen und forderten Geld. Sollte das Geld nicht freiwillig übergeben werden, drohte die Gruppe Schläge an. Der Erpresste übergab sein Geld und die Gruppe ließ ihn und seine Gefährten passieren.