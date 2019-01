Bürgermeister-Wahl 2020 in Neuss: CDU-Chef möchte Mitgliedern mehrere Kandidaten anbieten

Neuss Ratsherr Sebastian Rosen hat seine Bürgermeister-Kandidatur angekündigt. CDU Vorsitzender Jürgen Brautmeier erwartet weitere Bewerbungen.

Am Montagabend leitete Jürgen Brautmeier die Vorstandssitzung der Neusser CDU. Auf der Tagesordnung stand auch das Thema „Bürgermeister-Kandidat 2020“. Der Vorsitzende ging mit dem Vorsatz in die Zusammenkunft, das Verfahren mit „möglichst großer Transparenz“ zu organisieren und dabei über einen verbindlichen Zeitplan zu sprechen. Nach Abschluss der Sondierungsgespräche erhoffe er sich eine Klärung bis zur Sommerpause, „wer letztlich im Skat sein wird“. Dann müsse Zeit für eine parteiinterne Meinungsbildung bleiben, so dass die offizielle Aufstellungsversammlung im letzten Quartal des laufenden Jahres oder zu Beginn 2020 erfolgen könne. Darüber sei im Vorstand zu sprechen. Zu den Namen potenzieller Kandidaten will sich Brautmeier im Vorfeld der Entscheidung nicht äußern. Dass sich nun mit Sebastian Rosen ein erster Bewerber öffentlich erklärt habe, sehe er gelassen: „Das ist weder für mich noch die CDU Neuss ein Problem.“