Bürgermeister-Wahl 2020 in Neuss: Sebastian Rosen (CDU) will gegen Bürgermeister Breuer antreten

Sebastian Rosen (CDU) will gegen Bürgermeister Breuer antreten

Bürgermeister-Wahl 2020 in Neuss

Neuss Im nächsten Jahr steht die Bürgermeister-Wahl an. Wen die CDU gegen Amtsinhaber Reiner Breuer (SPD) ins Rennen schickt, ist völlig offen. Jetzt gibt es einen ersten parteiinternen Bewerber: Ratsherr Sebastian Rosen versucht es erneut.

Die Suche der CDU nach einem Bürgermeister-Kandidaten nimmt Fahrt auf. Als erster kündigt jetzt Sebastian Rosen (44) seine Bewerbung an. „Ich möchte als Kandidat für das Bürgermeister-Amt Teil einer guten CDU-Mannschaft sein“, sagt der Diplom-Kaufmann, der unternehmerisch in der Immobilien-Branche tätig ist, im Interview mit unserer Zeitung, als es um seine persönlichen Ziele geht. Seine Kandidatur habe er bereits vor geraumer Zeit auch dem Parteivorsitzenden Jürgen Brautmeier in Aussicht gestellt.