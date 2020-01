Kommunalwahl 2020 in Neuss : Ratsherr Baum sucht die Kampfkandidatur

Kommunalwahl 2020 in Neuss

Neuss Fünf Mal hat Karl Heinz Baum seit 1999 das Direktmandat im Wahlkreis Hoisten, Speck-Wehl, Helpenstein für die CDU schon errungen, und immer gelang ihm dies mit dem – nach abgegebenen Stimmen – stadtweit besten Ergebnis seiner Partei. An diese Erfolgsserie möchte Baum anknüpfen.

Der 80-Jährige hat sich daher entschlossen, erneut anzutreten. Und zwar auch ohne das Votum seines Heimat-Ortsverbandes. Der hatte Anfang November in einer Mitgliederversammlung einstimmig den 25-jährigen Sebastian Heckhausen nominiert. „Ich habe meine eigenen Netzwerke“, sagt Baum selbstbewusst.

Baum wird deshalb am Samstag, 25. Januar, wenn die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes über die Besetzung der 29 Wahlkreise entscheiden, Sebastian Heckhausen in eine Stichwahl zwingen. Denn das Votum des Ortsverbandes hat nur empfehlenden Charakter. Im Falle eines Scheiterns macht Baum aber auch klar, sich um keinen anderen Wahlkreis bemühen zu wollen.

Baum setzt darauf, dass sein Engagement in Partei, Bruderschaft, Sportverein und Feuerwehr als großes Plus gewertet wird und zu seiner Nominierung führt. Er selbst fühlt sich keineswegs amtsmüde und körperlich wie geistig fit genug, um die verantwortungsvolle Aufgabe im Stadtrat auch weiterhin ausüben zu können, stellt er klar. „Und zwar mit dem selben Elan wie in den bisherigen 20 Jahren.“