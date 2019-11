Das blaue Sofa : Thema Heimat: Ratsherr Heinrich Thiel talkt auf dem NGZ-Sofa

Neuss Heinrich Thiel sitzt seit 2014 im Neusser Stadtrat, er war neben Hakan Temel (Barbaraviertel) einer von nur zwei Sozialdemokraten, die direkt ihren Wahlkreis (Südliche Furth) gewannen. Er ist das einzige dunkelhäutige Mitglied in der Stadtverordneten-Versammlung – und über die Fraktionsgrenzen hinweg beliebt: lebensbejahend und gut gelaunt geht er auf Menschen zu, ist hilfsbereit und freundlich.

Über Heimat in seinen vielschichtigen Facetten will er sprechen, dazu hat er am Mittwoch (27.) Gelegenheit. Dann ist Thiel ab 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) Gast auf dem blauen NGZ-Sofa. Im Talk stellt er sich eine Stunde lang den Fragen von Ludger Baten, Chefreporter NGZ, zum Thema Heimat und mehr. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Ort des Geschehens ist das Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße in Neuss.