Kabarett im Theater am Schlachthof Neuss : „Rathauskantine“ in neuer Form

Neuss „Alles außer Haus“ liefert das Kabarettformat des Theaters am Schlachthof.

Es ist Wahlkampf. Ohne „Rathauskantine“? Nicht denkbar, sagt auch Regisseur Markus Andrae, und so feiert das Kabarettformat des Theaters am Schlachthof (TaS) trotz Corona am Freitag Premiere.

Das wird die Kommunalwahl sein. „Natürlich wird dieser Block von uns vor den Vorstellungen am übernächsten Wochenende überarbeitet“, sagt Andrae. Ganz aktuell werde man sich am Montag nach der Wahl zusammensetzten und auf das Ergebnis schauen. „Wir haben wirklich kein Szenario entworfen“ betont Andrae, das könne man als Kabarettformat vielleicht für eine Bundestagswahl machen, nicht aber für eine Kommunalwahl. Drei der geplanten Vorstellungen sind schon ausverkauft, Karten gibt es noch für die am Samstag, 19. September, 19 Uhr, und die ganz frisch angesetzte Zusatzvorstellung am Freitag, 16. Oktober.