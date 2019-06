Kabarett in Neuss : Der Mond leuchtet über der „Rathauskantine“

Neuss Das Kabarettformat des Theaters am Schlachthof beschäftigt sich mit diversen Jubiläen – wie der Mondlandung vor 50 Jahren.

Das eigene Jubiläum – 25 Jahre Theater am Schlachthof (TaS) – mag das Neusser Kabarett-Ensemble zur 23. Ausgabe der „Rathauskantine“ beflügelt haben. Es gibt viel zu feiern in diesem Jahr: 70 Jahre Grundgesetz, 100 Jahre Frauenwahlrecht, „gleichzeitig mit der Gründung der Volkshochschule Neuss“, den 500. Todestag von Leonardo da Vinci, den 50. Jahrestag der Mondlandung, 50 Jahre Woodstock und einiges mehr. Jens Spörckmann, in der „Kantine“ der Stadtarchivar Alfred Sülheim, scheint sich durchgesetzt zu haben, denn die 23. Ausgabe heißt „Der Mond über Neuss“.

Er unterschätzt allerdings seine Gegenspielerin Stefanie Otten, die als Controllerin Simone Strack den besseren Draht zum Bürgermeister hat. Sie ist für ein Woodstock-Festival und hat bereits Honey & Moon nach Neuss eingeladen. Honey – als Gast Franka von Werden – hat weit zurückliegende Wurzeln in Neuss, ihr Gitarrist Moon (Markus Andrae) ist ja immerhin auch der Neusser Regisseur in der „Kantine“.

Kabarett im Theater am Schlachthof Neuss : „Rathauskantine“ in der Findungsphase

Kabarett im Theater am Schlachthof in Neuss

Kabarett im Theater am Schlachthof in Neuss : Die „Rathauskantine“ will feiern

Vom „Walking on the Moon“, dem The Police-Reggae-Rock über David Bowies Weltraum-Ballade „Space Oddity“ bis zu „Drops of Jupiter“, ein Lied der Rockband „Train“, reichte ihr überirdisches Repertoire. Ein Kritiker meinte zu „Drops of Jupiter“, das könne nur eine Stimme gestalten, die „vor Leidenschaft und Persönlichkeit schimmert“. Er muss Franka von Werden gekannt haben.