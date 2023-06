Regenbogen in Neuss Rathaus soll Zeichen setzen durch bunte Beflaggung

In Solidarität mit der LGBTQIA+ Gemeinschaft hat Bürgermeister Reiner Breuer, auf Initiative des Gleichstellungsbeirates der Stadt Neuss, am Donnerstag, 1. Juni, das Rathaus mit einem Regenbogenbanner beflaggen lassen. Dieses wird den gesamten Monat Juni lang am Rathaus sichtbar sein. Der Regenbogen ist das Symbol der queeren Bewegung.