Neues Konzept in Neuss : Rathaus-Kantine wird nachhaltiger

Das Team des Betriebsrestaurants im Neusser Rathaus. Foto: Stadt Neuss

Neuss Unter anderem soll künftig mehr auf regionale Produkte gesetzt werden. Auch ein Bio-Gericht pro Woche versprechen die Verantwortlichen.

(NGZ) Das Betriebsrestaurant im Neusser Rathaus hat sein Angebot neu aufgestellt, um die Kantine für die Neusser Bürger attraktiver zu gestalten. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. „Zukünftig sollen alle Gerichte zu rund 50 Prozent mit Lebensmitteln aus regionaler Herstellung zubereitet werden“, kündigt Lutz Geuenich an, der die Rathaus-Kantine als Inhaber bereits in der zweiten Generation führt.

Täglich werde es außerdem mindestens eine Mahlzeit geben, die vollständig aus regionalen Produkten besteht. „Wir möchten Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund stellen. In den kommenden Monaten soll das Angebot des Betriebsrestaurants stetig verbessert werden, um so noch vielfältiger im Bereich der regionalen, aber auch der vegetarischen Mahlzeiten zu werden“, sagt Geuenich. Auch ein Bio-Gericht pro Woche werde man sofort anbieten. Dieses soll ausschließlich aus Zutaten aus rein biologischem Anbau bestehen und täglich frisch zubereitet werden.

Neben neuen Rezepturen und Menüs, die den Weg auf die Speisekarte fanden, konnten bereits auch neue Lieferanten gewonnen werden, die die Neuaufstellung unterstreichen sollen: Für die in der Rathaus-Küche benötigten Eier wurde deshalb eine Kooperation mit dem Geflügelhof Küppers aus Kaarst eingegangen.

Der Betrieb aus der Nachbarstadt zieht bewusst auch die Bruderhähne mit auf und stellt sich damit gegen das „Kükenschreddern“. Obst und Gemüse werden nun über einen Fruchtgroßhandel mit Sitz in Düsseldorf sowie verschiedene Händler aus dem Kreisgebiet bezogen.

Das Betriebsrestaurant bietet montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 10 Uhr Frühstück an. Von 11 bis 14 Uhr können interessierte Bürger jeweils montags bis donnerstags die neuen Mittagsgerichte probieren. Aktuell gilt in der Kantine des Rathauses die 2-G-Regelung (geimpft oder genesen).

(NGZ)