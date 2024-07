Verkehrsversuch in Neuss endet im August Rat stoppt das Projekt kostenlose Straßenbahn

Die Straßenbahn – vorzugsweise der historische Triebwagen der Stadtwerke – soll künftig regelmäßig samstags durch den Hauptstraßenzug zuckeln. Die Konditionen dafür soll Bürgermeister Reiner Breuer nun mit der Rheinbahn und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) aushandeln. Damit endet sein Mandat aber auch. Denn was als nette Zugabe gemeint war, war am Ende einer langen Debatte im Rat nur das, was von einem großen Paket zum Thema Straßenbahn übrig blieb.