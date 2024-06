Mobilität in Neuss Richtungsentscheidung zur Straßenbahn

In der Frage, ob die Straßenbahnlinie 709 auch künftig zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle kostenlos genutzt werden kann, kommt es am Freitag (28.) im Rat zum Schwur. Die Verwaltung schlägt der Politik vor, das Angebot um ein Jahr – also bis zum 31. August 2025 – zu verlängern und in dieser Zeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Rheinbahn über ein Modell für die Zeit der Landesgartenschau 2026 zu verhandeln. Dann möchte die Stadt den Laga-Besuchern gerne einen kostenlosen Shuttle bis zur Haltestelle Langemarckstraße und damit bis zum Eingang Ost der Landesgartenschau bieten.