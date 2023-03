Neusser Rat verabschiedet Resolution Klares Nein gegen Menschenfeindlichkeit

Wie man in Neuss mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion und auch unterschiedlicher Hautfarbe umgehen sollte, beschäftige den Rat in mehrfacher Hinsicht. So wurde die Verwaltung in einem weiteren Tagesordnungspunkt durch Mehrheitsbeschluss aufgefordert, die Ziele der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft in Neuss umzusetzen und insbesondere anzuerkennen, dass jegliche Verwendung des so genannten N-Wortes rassistisch ist. Sein Gebrauch soll bekämpft werden, „um Schwarzen Menschen und PoC ein friedvolles und diskriminierungsfreies Leben in Neuss zu ermöglichen“.