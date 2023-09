Anträge an den Rat der Stadt Neuss Neuer Vorstoß gegen Einweg-Verpackungen

Die Städte Dormagen und Grevenbroich prüfen die Einführung einer kommunalen Steuer für Einwegverpackungen, doch in Neuss hält man das für verfrüht. Ein Antrag der Fraktion „Die Grünen auf Einführung einer solchen Abgabe wurde am Freitag vom Rat zunächst auf Eis gelegt. Zum einen, weil eine solche kommunale Abgabe noch nichts rechtssicher ist. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich aktuell mit diesem Thema. Zudem prüft nach Kenntnis von Arno Jansen (SPD) der Bund eine Sonderabgabe auf Kunststoffverpackungen, die schon 2024 erhoben werden könnte. Das will man abwarten. Bürgermeister Reiner Breuer kündigte – drittens – ein Abfallvermeidungskonzept an, das Teil einer neuen Abfallsatzung werden soll und diesen Aspekt berücksichtigt. Einen Vorschlag dazu legt die Verwaltung im November vor.