Kostenpflichtiger Inhalt: Rennbahnentscheidung in Neuss : Schaurig-schöner Schiebebeschluss

Der Stadtrat tagte am Freitag in der Stadthalle - und vertagte die endgültige Entscheidung in Sachen Rennbahn. Foto: Andreas Woitschützke

Meinung Neuss Für das, was der Rat in Sachen Rennbahn beschlossen beziehungsweise nicht beschlossen hat, gibt es in der Politik ein schaurig-schönes Wort: Schiebebeschluss: Schön für den, der immerhin einen Beschluss gefasst und damit auch gegenüber der Öffentlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann, da etwas in Gang gebracht zu haben, etwas ermöglichen zu wollen.