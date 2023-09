Polizei sucht Zeugen Randalierer greift in Neuss Autos und Fahrschüler an

Am Freitag, 15. September, gegen 8 Uhr, wurde die Polizei zum Berghäuschensweg in Meertal gerufen. Dort randalierte ein 46-jähriger Neusser, der über die Fahrbahn lief und bei mehreren Fahrzeugen, die an einer roten Ampel warteten, die Fahrertür öffnete. Er schrie die Insassen an und mit beiden Fäusten schlug er die Windschutzscheibe eines Autos ein. Zuvor hatte er bereits einen Motorradfahrschüler angegriffen und versucht, diesem den Helm vom Kopf zu reißen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den offensichtlich stark alkoholisierten Mann überwältigen. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun den Fahrschüler, sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Motorradfahrschüler oder der Fahrschule geben können (Tel. 02131 3000).