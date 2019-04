Bundes-Tambourkorps Novesia : Ralf Linnartz ist jetzt Ehrenmajor des Tambourkorps

Neuss Die Novesia-Musiker ehrten ihren langjährigen Major und Vorsitzenden Ralf Linnartz, der an diesem Tag im Kardinal-Bea-Haus offiziell den Staffelstab, den Küs, an seinen Nachfolger Heinz-Günter Klatetzki übergab.

Zu dieser Zeit ungewohnt schützenfestliche Musik am Sonntag Mittag auf der Furth: Ein klangvoller Zapfenstreich, gespielt vom Neusser Regiments- und Bundes-Tambourkorps Novesia und der Musikkapelle Frohsinn Norf, überraschte die festlich gekleideten Gäste, darunter Schützenkönige, Komiteemitglieder aus Neuss und von der Furth, Politiker wie Hermann Gröhe und die hohe Geistlichkeit. Und das aus einem besonderen Anlass: Damit ehrten die Novesia-Musiker ihren langjährigen Major und Vorsitzenden Ralf Linnartz, der an diesem Tag im Kardinal-Bea-Haus offiziell den Staffelstab, den Küs, an seinen Nachfolger Heinz-Günter Klatetzki übergab.

Die Weichen dazu waren bereits in der Novemberversammlung des Korps gestellt worden. Warum nun hört einer mit 68 Jahren auf, dessen Leben die Musik ist? „Ich habe mit 13 Jahren zum ersten Mal an den Proben teilgenommen, wurde von Hermann Manger trainiert, bin so ins Spiel gekommen und habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Mehr als 30 Jahre durfte ich als Major und Vorsitzender die Gemeinschaft anführen. Jetzt ist es an der Zeit, loszulassen“, so Linnartz sichtlich bewegt. Um sich mit einem Appell bei allen zu bedanken, die ihm zur Seite gestanden haben: „Wir alle sind verpflichtet, den Verein in die Zukunft zu führen. Daher soll unsere gemeinsame Unterstützung der neuen Führung um Heinz-Günter Klatetzki gelten, der auch schon 43 Jahre dem Tambourkorps angehört.“