Volksbank Düsseldorf-Neuss Mellis wird Präsident der Bankenvereinigung Düsseldorf

Die Bankenvereinigung Düsseldorf hat Rainer Mellis, den Sprecher des Vorstandes der Volksbank Düsseldorf-Neuss, zu ihrem Präsidenten gemacht. Er folgt im Amt auf Karin-Brigitte Göbel, die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf. Göbel scheidet zum Jahreswechsel auch bei der Stadtsparkasse aus. Die Bankenvereinigung ist ein freiwilliger Zusammenschluss aller Kreditinstitute des wichtigen Düsseldorfer Bankenplatzes und hat Mitglieder aus dem privaten, dem öffentlich-rechtlichen, dem Förderkredit- und dem genossenschaftlichen Bankenbereich. Die Wahl von Mellis erfolgte einstimmig. Göbel, die Mellis persönlich vorschlug, betonte, dass er aktuell der Bankvorstand mit der längsten Amtsdauer in Düsseldorf ist. Aktuell kann der Banker auf 19 Jahre in dieser Funktion zurückschauen. 17 Jahre davon bildete er mit Klaus Reh ein Vorstandsteam – auch das ist in der Branche ungewöhnlich. Für Mellis sprach nach Überzeugung von Göbel ferner, dass er seinerzeit der originäre Impulsgeber der Bankenvereinigung über alle drei Säulen des Finanzwesens hinweg sei.