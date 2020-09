Ausstellung von Rainer Aring in Neuss : Zeichnungen einer widerständigen Natur

Ausstellung von Rainer Aring in Neuss

Holzheim In der Galerie „amschatzhaus“ geht es auch unter Corona-Regeln weiter: mit der Ausstellung „Botanica“ von Rainer Aring. Der Künstler stellt damit zum vierten Mal in Holzheim aus.

Corona hatte auch die Galerie „amschatzhaus“ fest im Griff und nun ist es an der Zeit, sich wieder vorsichtig und mit Abstand natürlich, herauszuwagen. Allerdings gibt es für den Besuch (und nicht nur der Vernissage) der neuen Ausstellung Bedingungen: Anmeldung für bestimmte Zeitfenster gehören ebenso dazu wie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Der Kölner Künstler, Rainer Aring, Beuys-Schüler, Zeichner von experimentellen Subtilitäten mit pointiertem Wortwitz, hat das Thema „sich herauswagen“ wörtlich genommen und begibt sich mit der aktuellen Schau in die Natur, in das „da draußen“. Unter dem Titel „Botanica“ macht Aring die Natur zur Kunst, denn die Natur steckt in der Krise, sagt er. Der ökonomische Fußabdruck des Menschen ist größer als die Natur ihn verkraften kann.