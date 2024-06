Jüdischer Autor liest und diskutiert im Martin-Luther-Haus in Neuss Rafael Seligmann über Brandstifter und Mitläufer – ein Manifest der wehrhaften Demokratie

Er ist Autor, Historiker, Journalist – und einer der klügsten Köpfe, wenn es um zeitgeschichtliche, politische und gesellschaftliche Analysen geht: Rafael Seligmann. Auf Einladung des Bücherhauses am Münster und der Philippus-Akademie des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss kommt der 76-Jährige am 17. Juni ins Martin-Luther-Haus in Neuss, um sein neues Buch vorzustellen: „Brandstifter und Ihre Mitläufer: Putin – Trump – Netanyahu“.