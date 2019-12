Kult-Band aus dem Rhein-Kreis Neuss : Der Räuber-Sänger ist ein „Weihnachts-Jeck“

Neuss Sven West, Frontmann der Kult-Band, liebt Weihnachten. Und verrät seine Top5-Weihnachtshits.

Als „fliegender Räuber“ hat Sven West die Herzen der Fans der kölschen Kult-Band, die ihre Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss hat und jährlich ihr großes Open-Air-Konzert auf dem Münsterplatz spielt, erobert. Aber kein Wunder, schließlich hat er die Erfahrung von weit mehr als 1000 Auftritten im Show-Geschäft, unter anderem mit seiner Band „The West Bunch Live“, die auch weiterhin besteht. Neben der Musik und dem Karneval, der ja auch schon wieder in den Startlöchern steht, begeistern den Grevenbroicher zwei weitere Dinge: Star Wars und Weihnachten. Aber was kommt bei einem, der so viel Musik im Blut hat, während der Weihnachtszeit auf den Plattenteller? Sven West hat unserer Redaktion seine Top 5 verraten.