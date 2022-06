Kult-Band mit Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss : Neues „Räuber“-Album erscheint im Oktober

Rhein-Kreis Ein Kreativwochenende am Nürburgring und viel Fleißarbeit in Proberaum und Studio: Die Kult-Band „Räuber“ hat ein neues Album aufgenommen. Der Erscheinungstermin steht. Für „Räuber“-Fans gibt es ein besonderes Konzert.

Fans der Kult-Band „Räuber“ sollten sich schon mal den 28. Oktober dick im Kalender markieren. Dann erscheint das neue Album der Musiker. Arbeitstitel: „Alle für Kölle“. Das erinnert nicht nur an den Song, den die Band, die ihre Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss hat, im Oktober 2021 kurz vor dem Start der Karnevalssession veröffentlicht hat, sondern auch an das Band-Motto, bei dem sich die Musiker von den drei Musketieren („Einer für alle, alle für einen“) inspirieren ließen. Nach der schwierigen Corona-Zeit ist das Album für die „Räuber“ aber nicht nur ein Meilenstein, weil es den Zusammenhalt der Band widerspiegelt, sondern auch, weil es den Start in die nächste „Räuber“-Etappe weist. Schließlich ist es das erste Album, das in der aktuellen Besetzung eingespielt wurde. „Das hört man natürlich“, sagt Band-Manager Michael Brand.