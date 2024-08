Sommerliches Rätsel aus Neuss Durch das „Künstlerviertel“ in Allerheiligen

Es gibt einen Ort in Neuss, in dem der Expressionist August Macke und der Surrealist Max Ernst zusammentreffen. Und der liegt nicht etwa im Museum, sondern in Neuss-Allerheiligen. Als dort vor knapp 30 Jahren ein neues Wohngebiet mit Eigenheimen und Mietwohnungen erschlossen wurde, erhielten die Straßen in jenem Gebiet die Namen von alten Höfen oder regionalen Künstlern. Und so finden sich in jener Siedlung Straßenschilder, die an Wegweiser durch eine große Freiluft-Ausstellung denken lassen. Kunstwerke wird man beim Gang durch das Wohngebiet, das an eine grüne Parkanlage mit großem Spielplatz grenzt, zwar nicht finden, dafür laden die Straßennamen zu einem sommerlichen Quiz ein. Stellen Sie sich vor, ein Passant schlendert durch das Viertel – gelingt es Ihnen anhand weniger Informationen zu erraten, durch welche Künstlerstraßen er flaniert ist?