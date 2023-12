Spaziergang und Rätsel für Entdecker Mit Santa auf Tour durchs funkelnde Neuss

In Neuss gibt es in der Advents- und Weihnachtszeit eine Menge zu entdecken: Straßen glitzern, viele Häuser strahlen und die Geschäfte sind festlich geschmückt. Folgen Sie dem Weihnachtsmann mit offenen Augen auf seiner Spritztour durch die Neusser Innenstadt. Wenn Sie die Fragen in der Reihenfolge von eins bis sechzehn in der richtigen Reihenfolge korrekt beantworten, ergibt sich durch das Zusammensetzen der entsprechenden Buchstaben ein Lösungswort. Dann also nichts wie los! Machen Sie sich auf und folgen Sie den Spuren des Weihnachtsmanns in der Neusser Innenstadt. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Spaß beim Entdecken und Rätseln!