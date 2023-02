Nelly-Sachs-Gymnasium Neuss Der rätselhafte „Nelly-Würfel“

Auch Fünftklässler, die erst drei Tage am Nelly-Sachs-Gymnasium „eingeschrieben“ sind, wissen, was der „Nelly-Würfel“ ist. Denn der Kubus ist das Erste, was einem vor dem Haupteingang ins Auge sticht. Deshalb ist er der Treffpunkt beim obligatorischen Wandertag der Fünftklässler, ist aber auch in der Alarmanweisung für den Brandfall als Sammelpunkt festgeschrieben. Doch woher der Würfel stammt, weiß kaum noch jemand.