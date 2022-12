Auf dem Markt in Neuss – Finden Sie die Lösung? Rätsel um ein mysteriöses Klavier

Im Rathausfoyer fand das Klavier großen Anklang: Der Leiter der Musikschule hatte dafür gesorgt, dass das Instrument nach seinem Ausflug in die Kälte wieder gestimmt wurde. Seitdem spielten Tag für Tag unterschiedliche Menschen daran, teils sammelte sich ein großer Zuhörerkreis um das Instrument. Auch Bruno zog es immer wieder in das Rathausfoyer. Bald merkte er, dass es häufig die gleichen Personen waren, die auf dem Klavier spielten. Da war etwa der achtjährige Emil, der immer nach der Schule vorbeikam, erst etwas auf den Tasten klimperte und dann die ersten Melodien spielte. Das sorgte nicht nur im Publikum für Rührung: Auch seine Mutter stand bei jeder „Vorstellung“ gerührt am Rand und erzählte eines Tages, dass ein eigenes Klavier immer schon Emils größter Traum war. Doch nach der Scheidung von ihrem Mann mangelte es nicht nur an Geld, sondern auch an Platz. Emil und sie hatten nämlich das gemeinsame Haus verlassen und sind in eine kleine Wohnung gezogen. Die Umstehenden nickten verständnisvoll und bald entspann sich ein Gespräch, über das Wurzeln schlagen in einer neuen Heimat. Eine Frau, die Bruno an ihren tierischen Schlüsselanhängern als „die Frau vom Markt“ identifizierte, berichtete, dass auch sie sich noch nicht recht in ihrer neuen Wohnung im Seniorenheim eingelebt hatte.