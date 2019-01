Bürgermonitor Neuss: Vom langen Warten auf einen Radweg

Wir bleiben dran

Ihr Thema, bitte! Sie haben ein Anliegen? Am schnellsten geht’s per Anruf unter der Nummer 02131 404284. Dort erreichen Sie NGZ-Redakteurin Anneli Goebels, die den Bürgermonitor koordiniert. Oder Sie schreiben eine Mail, Stichwort „Bürgermonitor“ an neuss@ngz-online.de.