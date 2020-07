Polizeieinsatz in Grefrath : Unfall mit zwei Radfahrerinnen in Grefrath

Grefrath Eine schwere Fraktur und ein Schock waren am Samstag, gegen 13.50 Uhr, die Folgen eines Unfalls auf der Lüttenglehner Straße in Grefrath.

Eine 28 Jahre alte Frau aus Grevenbroich fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg der Lüttenglehner Straße in Richtung Skihalle. In Gegenrichtung war zu diesem Zeitpunkt eine 56-jährige Frau aus Korschenbroich mit ihrem Fahrrad auf dem für beide Richtungen freigegebenen Radweg unterwegs. Als sich beide Räder auf gleicher Höhe befanden, verfing sich laut Polizeibericht die Jacke der Grevenbroicherin in dem Fahrradlenker der Korschenbroicherin. Dadurch stürzte die zu Boden und zog sich eine schwere Fraktur an der rechten Hand zu. Sie wurde noch am Unfallort rettungsmedizinisch behandelt und anschließend in ein Neusser Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die 28-Jährige erlitt einen leichten Schock, konnte nach notärztlicher Begutachtung jedoch nach Hause entlassen werden.