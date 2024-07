Polizei sucht Zeugen Radfahrerin bei Unfall in Neuss verletzt

Im Kreuzungsbereich Loerickstraße/Wendersstraße ist es am vergangenen Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 57 Jahre alte Radfahrerin verletzt wurde. Nun werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau um 16.15 Uhr mit ihrem Pedelec die Loerickstraße aus Richtung Schorlemerstraße kommend in Fahrtrichtung Vom-Stein-Platz befahren und wollte die genannte Kreuzung geradeaus passieren.