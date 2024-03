Hamtorstraße in Neuss Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Mann, als er am Mittwoch um 11.20 Uhr an der Hamtorstraße einem Fahrzeug ausweichen wollte. Der 85-Jährige touchierte mit dem Vorderrad seines Rades die Bordsteinkante und kam zu Fall. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus.