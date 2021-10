Alkoholfahrt endet in Unfall : Radfahrer aus Neuss mit 1,6 Promille unterwegs

Alkoholfahrt endet in Unfall

Die Polizei sucht nun den Radfahrer, der an dem Unfall beteiligt war. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Ein mehrmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße und drei Punkte in Flensburg erwarten vermutlich einen 42-Jährigen aus Neuss, der in einen Fahrradunfall verwickelt war.

Beamte der Neusser Wache wurden am Dienstagabend, 5. Oktober, gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Radfahrern an der Bergheimer Straße gerufen. Nach Aussage einer 52-jährigen Neusserin musste sie zwei entgegenkommenden Radfahrern, die in Richtung Innenstadt fuhren, ausweichen. Beide fuhren auf den nebeneinanderliegenden Radfahrstreifen, die jeweils für eine Richtung befahrbar sind.