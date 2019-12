Rachid Hamdaoui aus Neuss : Das Gesicht der „Rheinischen Jugendhanse“

Neuss Rachid Hamdaoui möchte auch auf regionaler Ebene, Jugendliche unter dem Dach der Hanse vereinen. Nun verrät er, wie das funktionieren soll.

Herr Hamdaoui, Was hat Sie dazu veranlasst, eine Jugendhanse zu gründen?

Rachid Hamdaoui Kaum ein Neusser identifiziert sich als Hanseat. Und mit dem Begriff Hanse verbinden die meisten nur das, was sie mal im Geschichtsunterricht kennen gelernt haben. Dass es die Neue Hanse gibt und dass dieser Städtebund mit 195 Mitgliedsstädten der größte freiwillige Städteverbund ist, weiß kaum jemand. Mir selbst ging es genauso, bis ich durch Zufall zur Hanse gekommen bin. Dabei habe ich die tolle Erfahrung gemacht, dass man hier viele Kontakte sammeln und viele Menschen kennen lernen kann. Außerdem steht die Hanse für mich für bestimmte Werte. Wenn früher Hansestädte untereinander einen Vertrag abgeschlossen hatten, dann war man sich sicher, dass die Ware ankommt. Man konnte sich aufeinander verlassen, und das zeichnet auch die neue Hanse aus.

Hamdaoui Für das Fortleben einer Tradition und eines Vereins oder Netzwerks wie in diesem Fall ist es meiner Meinung nach essentiell, dass junge Menschen sich für dessen Traditionen begeistern und sie fortsetzen wollen.

Was macht die Jugendhanse denn ganz konkret?

Hamdaoui Erstmal soll durch gemeinsame Aktionen ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Beispielsweise Stadtführungen oder gemeinsame Fahrten zu anderen Hansestädten. Nicht zuletzt soll die Jugendhanse natürlich auch bei der Planung und Organisation des internationalen Hansetags in Neuss 2022 mitwirken und ein für Jugendliche ansprechendes repräsentatives Programm auf die Beine stellen.

Und was macht die Jugendhanse nach dem Hansetag?

Hamdaoui Naja, wie beim Fußball gilt auch hier, nach dem Hansetag ist vor dem nächsten Hansetag in einer anderen Stadt und auch dort könnte sich die Neusser Jugendhanse ja in irgendeiner Form repräsentieren. Ich hoffe außerdem auf einen regen Austausch mit den Jugendlichen anderer Hansestädte. Und nicht zuletzt sehe ich die Jugendhanse als Möglichkeit für Jugendliche, das Leben in Neuss mitzugestalten und aktiv zu werden.