Quiz aus der Quirinusstadt : Wissen Sie, was im Botanischen Garten wächst?

Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Am Sonntag wird im Botanischen Garten in Neuss gefeiert: Es gibt Kunst, Musik und Führungen durch die Natur. Wie gut Sie sich mit der Pflanzenwelt auskennen, können Sie in unserem Quiz unter Beweis stellen.

Natalie Urbig

Er ist ein Ort der Ruhe und Entspannung: Der Botanische Garten in Neuss lässt vom Alltagstrubel abschalten.