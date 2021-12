Rätselhaftes Fest in Neuss : Ratespaß mit dem weihnachtlichen Straßenquiz

Foto: Simon Janßen 23 Bilder Testen Sie Ihr Wissen im weihnachtlichen Neusser Straßenquiz

Neuss Eine Tour vom Goldregenweg über die Engelbertstraße zur Morgensternsheide gefällig? Testen Sie Ihr Wissen über die weihnachtlichen Straßennamen in unserer Bildergalerie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Raten zum Braten! Beim Blick auf die Liste der Neusser Straßennamen wird allerhand weihnachtliches Potenzial deutlich. Kennen Sie zum Beispiel den Tannenweg oder die Glockenhütte? Kann es Zufall sein, dass die Marienstraße nur wenige Fuß-Minuten von der Josefstraße entfernt liegt? Ihr Wissen können Sie anhand von zehn Beschreibungen testen. Die möglichen Lösungen gibt es am Ende des Textes. Die Buchstaben dahinter ergeben in der Reihenfolge der Straßen ein weihnachtliches Lösungswort.



Straße 1 Die Mischung aus Goldschmied, Tattoo-Studio und Poledance-Schule könnte in dieser Straße nahe der Innenstadt kaum bunter sein. Zusatz-Tipp: Hier wurde jüngst eine Kirche saniert. Caspar, Melchior und Balthasar sollte man ebenfalls im Hinterkopf haben.



Straße 2 Wird bereits zu viel verraten, wenn darauf hingewiesen wird, dass man an dieser Stelle gut auf den Rücken eines Schutzengels blicken kann? Womöglich zeichnet für jenes trompetende Geschöpf der Künstler Hein Minkenberg verantwortlich. Feststeht: Die gesuchte Straße ist definitiv ein Platz zum Auftanken.



Straße 3 Wer an diesem Ort steht, wird viel Verkehrslärm wahrnehmen und einen guten Blick auf einen Supermarkt für polnische Spezialitäten haben. Nass wird man trotz des Straßennamens aber nicht – reich ebenfalls nicht. Immerhin kommen Baumfreunde in der Nachbarschaft voll auf ihre Kosten.



Straße 4 Menschen auf Jobsuche sind dort an der richtigen Stelle. Wer die Straße von der „kleinen Bäckerei“ bis ganz zum Ende durchgeht, kommt dort raus, wo einst die Inbus-Schraube erfunden wurde.



Straße 5 Der Name dieser Straße geht auf einen alten Transportweg von geerntetem Korn aus dem nordwestlichen Neusser Vorland zurück. Der Namensgeber darf in keinem Krippenspiel fehlen und ist besonders für Laute mit zwei „Buchstaben“ bekannt. Ein Gang über den Kinderbauernhof in Selikum dürfte zusätzliche Inspiration beim Raten verleihen.



Straße 6 Zugegeben: Es handelt sich in diesem Fall nicht um eine Straße, sondern um einen Stadtteil. Doch an diesem Ort, nordwestlich der Innenstadt von Neuss und östlich von Büttgen, weht stets etwas schwedisches Flair herüber. Der Autobahnlärm wird durch die Nähe zum Stadtwald kompensiert. Aber was hat eine mittelalterliche Waffe damit zu tun?



Straße 7 Von weihnachtlicher Atmosphäre oder Gemütlichkeit kann man auf dieser Straße in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof wahrlich nicht sprechen – im Umfeld wird derzeit aber fleißig geschuftet, um dem gesamten Bereich eine neue Identität zu geben. Passend, denn der Namensgeber war Zimmermann und wird als Patron der Arbeiter gesehen.



Straße 8 Wer „auf die Piste“ will, ist in dem Stadtteil, in dem sich die gesuchte Straße befindet, definitiv nicht auf dem Holzweg. Angefutterte Weihnachtspfunde kann man an diesem Ort in der nur wenige Schritte entfernten Mehrzweckhalle wegtrainieren – in der es auch manchmal ganz schön jeck zugeht.



Straße 9 Aufpassen! Denn an einigen Stellen fordern kleine gelbe Plastikfiguren Verkehrsteilnehmer auf eine behutsame Fahrweise hin. Die ist auch angebracht, schließlich befindet sich in unmittelbarer Nähe eine weiterführende Schule. Weiterer Tipp: Der Name „Johann Dahmen“ spielt in der Nachbarschaft eine größere Rolle.



Straße 10 Ob es hier besonders viele Laternen oder leuchtenden Baumschmuck gibt? Der Name lässt das zumindest vermuten. Gruseliger Hinweis: Die gesuchte Straße verläuft auf der Trasse des ehemaligen Leichenweges.