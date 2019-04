Mundart-Quiz aus Neuss : Was ist ein Lällbeck?

Dieter Nehr leitet den Mundartstammtisch in der Neusser Nordstadt. Für unser Quiz hat er sich ein paar besonders knifflige Begriffe „ob platt“ herausgesucht. Können Sie alle erraten?

Dieter Nehr sitzt in seinem Sessel, in der Hand hält er einen Zettel und schmunzelt: „Was ist ein Lauschepper?“, fragt er, „oder ein Lällbeck?“ Zusammen mit Toni Schäfer leitet er den Mundartstammtisch des Initiativkreises Nordstadt. Drei Mal im Jahr treffen sich die Teilnehmer in der Gaststätte Lebioda: Sie tauschen Anekdoten aus, es werden Geschichten erzählt und Lieder gesungen. All das unter einem bestimmten Motto und natürlich alles „ob Platt“.