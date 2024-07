Neue LED-Technik Neusser Quirinus-Münster wird wieder angestrahlt

Zunächst wurden die Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik ausgetauscht, wodurch der Energieverbrauch deutlich gesenkt wird: Die Anschlussleistung, also die maximale Leistung der Anlage, beträgt mit 2,6 Kilowatt nun weniger als ein Drittel der früheren Anschlussleistung. Im Rahmen der Arbeiten wurden zudem drei zusätzliche Leuchten ergänzt, um die Basilika Minor noch besser in Szene zu setzen. Auch das Schützenportal kann so nun beleuchtet werden.