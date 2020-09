Auszeichnung in Neuss : Quirinus-Gymnasium ist jetzt „Schule der Zukunft“

Neuss Als eine von 517 teilnehmenden Schulen aus NRW erhielt das Quirinus-Gymnasium für sein Engagement in der 2016 gestarteten Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ jetzt die Auszeichnung als „Schule der Zukunft“ in der Kategorie „Globales Lernen“.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sehen das Siegel als schöne Bestätigung unserer Arbeit“, so Schulleiter Ulrich Dauben. Schüler des Quirinus sowie der St. Paul’s Secondary School im Süden Ugandas lernten in den vergangenen vier Jahren bei Projekten und Aktionen innerhalb und außerhalb des regulären Unterrichts in verschiedenen Jahrgangsstufen die Lebensbedingungen im jeweils anderen Land kennen und beleuchteten dabei ihr eigenes Wertesystem kritisch. Besondere Anknüpfungspunkte waren die Arbeit in den jeweiligen Schulgärten, der Umgang mit Plastik an den beiden Schulen sowie das Solarstromprojekt.