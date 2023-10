Ergebnis-Präsentation der Stadtwerke „Quartier Furth-Süd“ in Neuss soll Klimaschutz-Vorreiter werden

Die Planungen zum integrierten energetischen Quartierskonzept für das „Quartier Furth-Süd“ sind in den vergangenen Monaten weiter vorangeschritten. So ist neben einer umfassenden Datenerfassung auch eine Online-Anwohnerbefragung erfolgt. Die Stadtwerke Neuss, die das Projekt leiten, arbeiten mit der Stadt als Auftraggeber, den Neusser Wohnungsbauunternehmen und externen Dienstleistern gemeinsam an jenem Konzept. Die Stadtwerke wollten über die Anwohnerbefragung erfahren, wie die Menschen im Quartier bei der energetischen Sanierung der Häuser beziehungsweise beim Energiesparen unterstützt werden können. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden interessierten Anwohnern bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 9. November um 18 Uhr im „Further Hof“ (Further Straße 110) präsentiert.