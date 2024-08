Sportliches Angebot im Selbstversuch Mit Qi Gong am Neusser Jröne Meerke entspannen

Qi Gong ist Teil der Bewegungsmeditation und stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Übersetzt bedeutet es so viel wie „Arbeit am Qi“. Das Qi ist demnach die Lebensenergie, die durch verschiedene Meridiane, also die Energiebahnen im Körper, fließt. Konzentriert ausgeführte Bewegungen und Atemübungen sollen das Qi in den richtigen Fluss bringen. In China sehe man viele Menschen, die in Parks zusammen Qi Gong praktizieren.