Wassersport in Neuss Die großen Baustellen im Sporthafen

Die „Pulchra Nussia“, seit 1976 Hausboot des Marinevereins, hat nichts Häusliches mehr an sich. Der nur noch 35 Mitglieder zählende Verein hat angefangen, den 1944 als Minenräumboot auf Kiel gelegten „Kahn“ auszuräumen. Ein Teil der Innenausstattung sei als Leihgabe an Museen abgegeben worden, berichtet der Vorsitzende Christian Grüning, was nicht mehr zu verwenden ist, wird mit dem Boot an Ort und Stelle im Sporthafen abgewrackt werden. Der Zeitpunkt ist offen.