Premiere in Neuss : „Pünktchen und Anton“ haben Premiere im RLT

Premiere in Neuss

Neuss Die stellvertretende Intendantin des RLT, Eva Veiders, das Stück nach dem Buch von Erich Kästner inszeniert. Am Donnerstag hat es vormittags Premiere.

(hbm) Mit „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner sind vermutlich Generationen groß geworden. Die Geschichte von der in einem reichen Haus aufwachsenden Luise, genannt Pünktchen, und Anton, der bei seiner alleinerziehenden Mutter lebt und diese nachts mit dem Verkauf von billigen Dingen unterstützt, von ihrer unverbrüchlichen Freundschaft, die alles übersteht, hat es Regisseurin Eva Veiders angetan. „Ein kleines Geschenk“ ist für sie die Inszenierung des Stücks, dessen Fassung von Inken Böhack, Dagmar Ledig und Götz Loepelmann stammt, „sehr schön“ sei und in einer Vormittags-Vorstellung am kommenden Donnerstag Premiere im RLT hat.