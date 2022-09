Veranstaltung in Neuss : Publizist Seligmann hält Festvortrag

Neuss Die „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Neuss“ wird 20 Jahre, und hatte den bekannten Schriftsteller zu Gast, der wegen Corona erst zwei Jahre später als geplant kommen konnte.

Eigentlich sollte der Schriftsteller und Publizist Rafael Seligmann (74) vor zwei Jahren im Bücherhaus am Münster aus seiner Familien-Trilogie lesen. „Dann kam Corona und wir mussten die Veranstaltung kurzfristig absagen“, sagt die Geschäftsführerin Dorothea Gravemann. Was zunächst als großes Pech für das Bücherhaus gewertet wurde, erwies sich nun im Nachhinein geradezu als Glücksfall: Denn die am 5. November 2002 gegründete „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Neuss“ (GCJZ) kann in diesem Jahr auf „20 Jahre“ zurückblicken – und Rafael Seligmann stand zu der Einladung und hielt nun den Festvortrag.