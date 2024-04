Großes Public-Viewing-Event geplant Neuss bekommt wieder eine „EM-Arena“

Noch gut erinnert sich Marvin Schorn an jene Zeit, die kurz darauf als „Sommermärchen“ in die Geschichte eingehen sollte. Mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land eroberte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2006 die Herzen der Fans im Sturm – auch wenn der Titel-Traum am Ende nicht erfüllt werden sollte. Neuss war damals ebenfalls mit dem WM-Fieber infiziert, bei großen Public-Viewing-Events – unter anderem an der Rennbahn – jubelten die Besucher ihren Stars zu.