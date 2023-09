Pilotprojekt des Alexius/Josef-Krankenhauses Neusser Abendklinik wird erweitert

Es ist ein deutschlandweites Pilotprojekt und ein Neusser Erfolgsmodell: Die Abendklinik am Alexius/Josef-Krankenhaus für junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Vor einem Jahr fiel der Startschuss dazu. Ab sofort wird das Angebot erweitert für 30- bis 45-Jährige. Hier können Menschen, die psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen, Angststörungen oder allzu viel Stress im Berufsleben haben, eine intensive Therapie machen. Anders als in einer Tagesklinik oder bei einem stationären Aufenthalt findet diese aber eben in den Abendstunden statt. Und: Das Angebot der Neusser Klinik ist hybrid – sprich, ein Teil geschieht vor Ort am Berghäuschensweg im Haus Bernhard in Neuss, ein Teil zu Hause am Bildschirm.