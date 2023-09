Verbrechen in Neuss Prozess um Obdachlosen-Mord vor Abschluss

Am Landgericht Düsseldorf soll am Freitag der Prozess um die Ermordung eines Neusser Obdachlosen zu Ende gehen. Der 31-Jährige namens Marco war im April vergangenen Jahres in seinem Zelt hinter dem Neusser Hauptbahnhof erstochen worden. Seit August muss sich ein 18-Jähriger Neusser unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor der Jugendkammer des Landgerichts Düsseldorf verantworten. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn bestritten, den Obdachlosen getötet zu haben. Stattdessen hatte er einen anderen Neusser Jugendlichen als mutmaßlichen Täter benannt.